По 20 пациентов в сутки принимает COVID -центр в Пскове

Среднем в сутки в Псковскую городскую больницу, которая стала областным COVID -центром, госпитализируют 20 человек. 29 апреля туда поместили 22 пациентов. Такие данные озвучил врио главврача Псковской горбольницы Денис Сачков на совещании у губернатора области Михаила Ведерникова 30 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Денис Сачков пояснил, что пациенты с подтверждённым коронавирусом сразу направляются в палаты на лечение, люди с пневмонией проходят обсервацию.

Как сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской область Марина Гаращенко, в настоящее время в горбольнице находятся 234 пациента, у 127 из них диагностирован коронавирус, у 68-и — коронавирусная пневмония.

К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 3 человека, четвёртого пациента перевели на самостоятельное дыхание.

«Первого пациента удалось снять с аппарата ИВЛ, он находился 2 недели в реанимации», - добавил Денис Сачков.

Заведующая отделением пульмонологии COVID-центра Анастасия Повторейко рассказала, что пациент, о котором идёт речь, - 57-летний мужчина, прибывший из московского региона. «10 дней лихорадил, поступил в состоянии средней тяжести, был госпитализирован и через сутки переведен в реанимацию. Был тяжелый, быстро потребовал перевода на ИВЛ», - отметила медик. По её словам, именно благодаря быстрому переводу на искусственную вентиляцию лёгких удалось добиться результата в лечение. Сейчас мужчина дышит самостоятельно, состояние его улучшается, в ближайшее время у него удалят трахеостому.

«Наш первый пациент, очень его ждали, хотелось видеть позитивный результат в реанимации», - отметила Анастасия Повторейко.