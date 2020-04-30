Всем въезжающим в Псковскую область придётся заполнить анкету

Всем, кто въезжает в Псковскую область, придётся заполнить анкету. Такой документ уже составлен на 138 человек, которых теперь контролируют по месту пребывания, сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Нами разработан бланк о необходимости соблюдения изоляции. Алгоритм работает так: человек въезжает в Псковскую область, заполняет анкету, анкета попадает в тот территориальный орган, куда он едет», - пояснил механизм начальник областного УМВД.

По его словам, к майским праздникам ожидается прибытие в Псковскую область порядка 200 тыс. человек.

Губернатор Михаил Ведерников обратил внимание на введение усиленного контроля и тех, кто прибывает на железнодорожном транспорте. «Надо смотреть на железнодорожном вокзале, и, в случае чего, возвращать обратно», - сказал он.

Алексей Овсянников отметил, что линейный отдел полиции снабжён анкетами и приступил к работе.

Глава региона также уточнил, достаточно ли контрольных постов на въездах в регион, с учётом того, что сегодня и завтра поедет первая волна тех, кто решил провести майские праздники в Псковской области.

Начальник УМВД ответил, что сейчас работают 29 постов, но по договорённости с Росгвардией их количество 1 мая будет увеличено до 31.