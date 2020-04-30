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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников о ситуации с коронавирусом в регионе: Мы вступаем в самый важный и ответственный период

30 апреля 2020 года, 15:22

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил за работу членов регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заседание которого состоялось в четверг, 30 апреля. «Мы вступаем в самый важный и ответственный период», - заявил глава региона, передает корреспондент «Псковской правды». По его словам, от того, как регион его пройдет, станет понятно, будет ли продолжаться уже начатая работа, или же область «кинет в более сложную ситуацию в другом качестве».

«Я призываю отрабатывать четко, слаженно, профессионально. Там, где не будет хватать ресурсов, обращайтесь. Важно, чтобы майские прошли и вышли на плато. Надо радоваться, что статистика будет становиться меньше», - резюмировал Михаил Ведерников.

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