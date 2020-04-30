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Общество

Псковские полицейские более 50 фактов нарушения социальной дистанции на улице

30 апреля 2020 года, 15:09

Более 50 фактов нарушения социальной дистанции на улице было выявлено с помощью видеокамер, сообщил начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Также, по его словам, на 29 постах проверено проверено свыше 174 тыс транспортных средств. Не допущено к въезду три тысячи транспортных средств и более 5 тыс человек. Выявлено 849 нарушений ПДД. «На всех постах у сотрудников имеются планшетные компьютеры с базой лиц, которые должны находиться на самоизоляции и информация об их транспортных средствах», - отметил Алексей Овсянников.

Кроме того, с 30 апреля по 10 мая территориальными отделами внутренних дел будут приняты меры по охране монументов и мест захоронений.

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