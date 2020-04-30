Три пациента с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких

Три пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

- Мы имеем оптимальный рост заболеваемости, - сказала она. - У нас нет вспышек. Сегодня 234 пациента находятся в городской больнице, 127 - с коронавирусом, из них 68 больных - с пневмонией. Если вчера четыре пациента были на ИВЛ, то сегодня один пациент был переведен на самостоятельное дыхание.

В регионе проводятся работы по доведению коечного фонда до 600. К концу мая она должна быть завершена и все койки подключены к кислороду.