Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Псковичей с лёгкой формой коронавируса будут лечить на дому

30 апреля 2020 года, 14:56

Жителей Псковской области с лёгкой формой коронавируса будут лечить на дому. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании регионального оперативного штаба 30 апреля, передаёт корреспондент «Псковской области».

«Нужно проработать меры контроля, нужно смотреть, каждый случай индивидуален», - отметил Марина Гаращенко. Она пояснила, что наблюдение за больными с лёгкой формой коронавируса на дому необходимо для того, чтобы освободить койки для пациентов в тяжёлом состоянии.

Также она сообщила, что в Палкинском районе готов к открытию обсерватор на 30 коек, в него будут помещать приезжих.   

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дополнительные меры поддержки для бизнеса введены в Псковской области
Почти 1 миллиард рублей задолжали «Газпрому» 17 крупнейших потребителей газа Псковской области
Создание приёмных семей для инвалидов и пожилых узаконили в Псковской области
По 20 пациентов в сутки принимает COVID -центр в Пскове
Всем въезжающим в Псковскую область придётся заполнить анкету
Михаил Ведерников о ситуации с коронавирусом в регионе: Мы вступаем в самый важный и ответственный период
Псковские полицейские более 50 фактов нарушения социальной дистанции на улице
Три пациента с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких
Новые аппараты ИВЛ введут в эксплуатацию в течение трех дней

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Культурный карантин

Общество
30 апреля 18:06

Культурный карантин

Какие челленджи и флэшмобы псковичи устраивают в самоизоляции
(М)учение

Общество / Образование
30 апреля 17:42

(М)учение

Александр Седунов ответил на вопросы, которыми псковичи атакуют учителей

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Общество
30 апреля 13:33

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Спортсмены готовы активно поддержать флэшмоб