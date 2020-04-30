Псковичей с лёгкой формой коронавируса будут лечить на дому

Жителей Псковской области с лёгкой формой коронавируса будут лечить на дому. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании регионального оперативного штаба 30 апреля, передаёт корреспондент «Псковской области».

«Нужно проработать меры контроля, нужно смотреть, каждый случай индивидуален», - отметил Марина Гаращенко. Она пояснила, что наблюдение за больными с лёгкой формой коронавируса на дому необходимо для того, чтобы освободить койки для пациентов в тяжёлом состоянии.

Также она сообщила, что в Палкинском районе готов к открытию обсерватор на 30 коек, в него будут помещать приезжих.