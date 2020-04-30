Десять инвазивных аппаратов ИВЛ поступят сегодня в Псковскую область. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

Ночью в Псков были доставлены 50 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляция легких, ими будут оснащены койки в городской больнице.

- Система здравоохранения полностью мобилизована, - сказала Марина Гаращенко, - Подготовлено 313 коек, они укомплектованы необходимым оборудованием для искусственной вентиляция легких. Сегодня в регион будет доставлено 10 инвазивных аппаратов ИВЛ, введем их в эксплуатацию в течение нескольких дней.