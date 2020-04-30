Александр Нестерук: Мы должны не допускать заболеваемость завозом извне

«Мы должны продолжать сохранять свою территорию, меньше допускать заболеваемость завозом извне, у нас ситуация благополучная», - заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, семь пунктов пропуска продолжает работать. Проводится досмотр пассажиров, которые приезжают железнодорожным транспортом. «В среднем из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска приезжают 200 человек в день. Больше 3 тысяч человек досмотрено», - сообщил главный санитарный врач.

На латвийской границе было выявлено два человека с признаками заболевания. На границе с Белоруссией шесть человек с подозрением на коронавирус отправили на обсервацию. Всего досмотрено 19 тыс человек.

Александр Нестерук отметил также, что Псковская область занимает 50 место по уровню заболеваемости в России. «У соседей наших, в Латвии и Эстонии, уровень заболеваемости выше. Также в Белоруссии, в Витебской области , уровень заболеваемости в 6 раз выше, чем в Псковской области», - сказал он.