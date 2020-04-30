Местные строители не хотят работать на крупных объектах в регионе

Местные строители не хотят работать на крупных строительных объектах в регионе. Об этом в ходе проведения оперативного штаба сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он напомнил, что в Новосокольниках был выявлен очаг, заболевших коронавирусом. Около 20 строителей из Московской области, приехавших строить инфекционное отделение, оказались заражены. К счастью, вне группы строителей случаев заболевания выявлено не было.

- Подрядчик привлекал рабочую силу из других регионов, это жизненная необходимость, - отметил губернатор. - У нас дефицит рабочих. И это отдельная задача - привлечение рабочей силы без рисков и без нагрузки на медицинские учреждения. Александр Братчиков (глава администрации Пскова) знает, какие усилия мы прилагали, чтобы на крупные объекты в городе привлечь местных строителей. Они работать не хотят, подрядчик предлагал даже двойную оплату, но местные отказались.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, что быстро среагировал в данной ситуации.

- Есть документы, позволяющие иностранным гражданам работать на стройке, федеральный центр позитивно оценил наши действия по Новосокольникам и поручил проработать алгоритм, который смогут использовать другие регионы, - добавил он.