После майских праздников в Псковской области начнут снимать режим ограничений

После первых майских праздников в Псковской области, если ситуация с коронавирусом не ухудшится, постепенно начнут снимать режим ограничений. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 30 апреля на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

- На праздники администрация будет работать, до 5 мая мы сдерживаем ограничения, - сказал Михаил Ведерников, - нам важно пройти третий инкубационный период, если все будет в порядке, начнем через неделю возвращаться к нормальной жизни.

По словам Михаила Ведерникова, врачи уже набрались опыта по локализации очагов, три полностью погашены, с оставшимися двумя система тоже справится.

-В случае возникновения инфекции, система здравоохранения должна справиться, чтобы не было так, что заболевшие медики заняли койки, а местным жителям не было бы места, - сказал губернатор. - Жизнь продолжается, нам необходимо строить и новые объекты, отдельные выводы мы сделали, поручаю главам в каждом районе посмотреть места для обсервации, чтобы можно было в случае чего развернуть в течение суток.