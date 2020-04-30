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Общество / Здоровье

После майских праздников в Псковской области начнут снимать режим ограничений

30 апреля 2020 года, 14:14

После первых майских праздников в Псковской области, если ситуация с коронавирусом не ухудшится, постепенно начнут снимать режим ограничений. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 30 апреля на заседании оперативного штаба по коронавирусу. 

- На праздники администрация будет работать, до 5 мая мы сдерживаем ограничения, - сказал Михаил Ведерников, - нам важно пройти третий инкубационный  период, если все будет в порядке, начнем через неделю возвращаться к нормальной жизни.

По словам Михаила Ведерникова, врачи уже набрались опыта по локализации очагов, три  полностью погашены, с оставшимися двумя система тоже справится.

-В случае возникновения инфекции, система здравоохранения должна справиться, чтобы не было так, что заболевшие медики заняли койки, а местным жителям не было бы места, - сказал губернатор. - Жизнь продолжается, нам необходимо строить и новые объекты, отдельные выводы мы сделали, поручаю главам в каждом районе посмотреть места для обсервации, чтобы можно было  в случае чего развернуть в течение суток.  

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