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Общество / Здоровье

172 случая коронавируса подтверждены в Псковской области

30 апреля 2020 года, 14:14

По данным на 30 апреля, в Псковской области подтверждены 172 случая коронавируса. Выздоровели 17 человек. Такие данные озвучил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что заболевших не выявлено в Палкинском, Дновском, Куньинском и Локнянском районах.

Также он сообщил, что меняется методика подсчёта летальных исходов: в статистику не будут включать умерших из-за других заболеваний, но заразившихся коронавирусом. По обновлённым данным, в регионе от коронавируса скончались 8 человек: четверо от этой инфекции и четверо от смешанных причин. Ещё трое умерли от инсультов и инфарктов. 

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