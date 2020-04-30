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Общество

Александр Гаврилов: Не сомневаюсь, что флэшмоб-эстафета станет массовой

30 апреля 2020 года, 13:40

Глава спорткомитета Пскова Александр Гаврилов в беседе с корреспондентом «Псковской правды» выразил увереннгость, что флэшмоб-эстафета также будет массовой, как и спортивное мероприятие.

Напомним, в этом году традиционная эстафета - самое массовое сплортивное мероприятие Псковской области  из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба. 

К эстафете уже присоединились многие жители Псковской области, воспитанники спортивных школ и областных федераций.

- Я надеюсь, что будет много присоединившихся, - сказал Александр Гаврилов. - На карантине уже многим сидеть надоело. Эстафета - хорошая возможность поддержать свою спортивную форму и отдать дань памяти победителям. 

Для участия нужно с 27 апреля до 9 мая разместить в любой социальной сети пост с рассказом о том, как воевали или работали в тылу ваши родные, как они встретили 9 мая 1945 года, какие традиции празднования Дня Победы есть вашей семье.

Запишите свой рассказ на видео или оформите в виде сопроводительного текста к фото, связанному с праздником: снимку из семейного архива, фотографии родных, семейному фото с парада или шествия «Бессмертного полка», фотоснимку семейных реликвий (наград, писем, личных вещей). Можно даже разместить фото военных лет из интернета или кадр из любимого кинофильма о войне.

Добавьте хэштеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, и передайте виртуальную эстафету еще трем участникам.

Участвовать можно виртуальными командами: для этого члены одного коллектива могут размещать фотографии с добавлением корпоративного хэштега.

Мы обязательно найдем ваши посты по хэштегам и опубликуем самые яркие рассказы.


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