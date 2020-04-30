Увеличены подъёмные для врачей в Псковской области

В Псковской области в разы увеличены единовременные выплаты для медицинских работников, которые впервые устроились в учреждения здравоохранения региона. За такую инициативу губернатора Михаила Ведерникова проголосовали депутаты Псковского областного Собрания на 44-й сессии регионального парламента 30 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Подъёмные для врачей стационаров выросли с 70 до 150 тысяч рублей, для врачей поликлиник, поликлинических отделений, врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной (семейной) практики – со 100 до 300 тысяч рублей, для специалистов со средним медицинским образованием – с 30 рублей до 50 тысяч рублей.

Также единовременные выплаты при трудоустройстве введены для фельдшеров Скорой медицинской помощи и фельдшеров, ведущих самостоятельный прием в поликлинике или во врачебной амбулатории. Они будут поручать 100 тыс. рублей.

Подъёмные в новом объёме получат все, кто трудоустроился после 1 января 2020 года. Это 14 врачей, 25 фельдшеров и 33 медицинских сестры. На эти цели в областном бюджете в текущем году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 млн 330 тысяч рублей.