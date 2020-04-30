Елена Полонская призвала псковичей воздержаться от прогулок до 15 мая

Глава города Елена Полонская призвала псковичей до 15 мая воздержаться от посещения скверов, стадионов, набережных, минимизировать поездки в автобусах и посещение магазинов. Об этом она заявила в эфире ПАИ-live 30 апреля. «Я понимаю, что трудно быть дома, когда солнце на улице», - сказала глава Пскова.

Она попросила псковичей носить маски, особенно в автобусах. «Количество людей, которые пользуются масками в автобусе, возросло, по моим наблюдениям только процентов 10 пассажиров были без масок. Причем многие пользуются масками, которые сделали сами. Люди осознанно и ответственно подходят к этому вопросу», - подчеркнула Елена Полонская.

Она обратила внимание на то, что горожанам старше 60 лет следует посещать магазины с 9:00 до 11:00.

«Я не очень доверяю индексу самоизоляции в Яндексе, это не является для меня критерием, по которому я делаю вывод о псковичах. Из общения с людьми могу сказать, что они ответственно относятся к самоизоляции, но есть те, кто вынужден посещать рабочие места. Но в большей степени люди находятся дома, а многие семьями уехали на дачи», - подчеркнула глава Пскова.

Она добавила, что каждый день получает информацию о нарушениях: где-то незаконно торгуют предприниматели, где-то собираются подростки. «На это мы своевременно реагируем», - заверила глава Пскова.