Псковские полицейские будут составлять протоколы на нарушителей указов губернатора

Полицейские получили право составлять административные протоколы за невыполнение или нарушение нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории региона. Соответствующий закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания на 44-й сессии 30 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Инициатива о передаче полномочий по составлению протоколов по части 1 статьи 2.28 закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» поступило от УМВД России по Псковской области. Рассмотрение таких дел отнесено к компетенции мировых судей.

С марта штрафы за такие нарушения значительно выросли. Невыполнение или нарушение нормативных правовых актов области (Устава области, региональных законов, нормативных правовых актов губернатора, администрации, органов исполнительной власти) предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Также внесённые в областное законодательство поправки приводят в соответствие с федеральным законодательством положения областного закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В новой редакции к полномочиям губернатора отнесено право установления дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.