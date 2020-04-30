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Общество / Коммуналка

Глава города: Чаще всего псковичи жалуются на работу управляющих компаний

30 апреля 2020 года, 11:29

Чаще всего псковичи жалуются на работу управляющих компаний. «Это первое место по количеству обращений», - сообщила глава Пскова Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live 30 апреля.

По её словам, поступают жалобы на дезинфекцию подъездов, влажную уборку подъездов, лифтов.

«Мы еженедельно мониторим ситуацию, прозваниваем старших по домам и от людей узнаем информацию по качеству работы управляющих компаний», - сказала Елена Полонская. Она отметила, что составляется ежедневный рейтинг управляющих компаний и направляется в контрольные отделы администраций города и области, а также в прокуратуру.

По словам главы Пскова, первое место в рейтинге занимает «Псковжилсервис», много жалоб поступает на управляющую компанию «Тезис», также внизу списка находятся «Седьмой микрорайон» и «Десятый микрорайон».

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