С 1 по 11 мая без выходных будет компания «Мехуборка Псков»

Без выходных будет работать с 1 по 11 мая ООО «Мехуборка Псков», которое является оператором по транспортированию твёрдых коммунальных отходов в Пскове, Псковском районе, поселке Дедовичи, Порховском, Дновском, Опочецком, Гдовском, Плюсском, Стругокрасненском, Печорском, Палкинском, Пушкиногорском, Новоржевском, Красногородском районах. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Отходы в зоне деятельности компании «Мехуборка Псков» вывоз мусора будет происходить по действующему графику.

Обеспечивать бесперебойный вывоз ТКО в зоне деятельности Мехуборки будут более 100 сотрудников и порядка 40 единиц техники. В Пскове задействуют около 20 машин.

Управляющим компаниям, в зоне обслуживания которых имеется многоквартирный жилой фонд с мусорокамерами, следует в период майских праздников обеспечить свободный доступ к мусорокамерам и производить их уборку.

В пресс-службе регоператора отметили, что диспетчеры отслеживают движение мусоровозов по системе ГЛОНАСС, также усилен контроль за качеством работы по транспортировке ТКО.