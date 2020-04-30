Для депутатов, гражданских и муниципальных служащих ограничили выезд из Псковской области

Для депутатов всех уровней, государственных и гражданских служащих ограничили выезд за пределы Псковской области. Соответствующие нормы внесены в Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению COVID-19 на территории региона, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации области.

Выезды за пределы региона ограничены до 15 мая, исключением являются только служебные командировки или поездки, носящие неотложный характер.

В список тех, кто попал под ограничения, вошли лица, замещающие государственные должности Псковской области в региональных органах исполнительной власти, государственные гражданские служащие области, лица, замещающие в органах государственной власти Псковской области должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы, работники государственных учреждений Псковской области, государственных унитарных предприятий региона, иных организаций, созданных областью. Им командировки необходимо согласовать с руководителем аппарата областной администрации.

Депутаты Псковского областного Собрания и лиц, замещающие государственные должности в региональных Избирательной комиссии и Счетной палате свои командировки обязаны согласовывать в руководителем соответствующего органа государственной власти Псковской области

Главами муниципалитетов запрещено покидать свои районы до 11 мая. При этом до 15 мая они должны согласовывать поездки за пределы региона лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, лиц, замещающих в органах местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. Дополнительно в перечень включены работники муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных организаций, созданных соответствующими муниципальными образованиями Псковской области.

Кроме того, губернатор внёс изменения в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которые можно реализовывать на территории региона. К автозапчастям добавились запчасти для иных транспортных средств.