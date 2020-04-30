Псковичи могут пройти тест по военной истории

Жители Псковской области могут пройти посвящённый истории региона в период Великой Отечественной войны тест, подготовленный членами Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Он будет доступен с 12:00 до 18:00 на сайте большая-история.псков.рф, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Молодёжного парламента.
Ровно 75 лет назад, 30 апреля 1945 года, советские солдаты водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Официальным символом победы стал штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. «В этот день мы предлагаем отдать дань памяти нашим землякам, которые воевали за Родину», - отметили члены парламента.
Скриншот с сайта большая-история.псков.рф