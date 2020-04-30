Псковичи могут пройти тест по военной истории

Жители Псковской области могут пройти посвящённый истории региона в период Великой Отечественной войны тест, подготовленный членами Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Он будет доступен с 12:00 до 18:00 на сайте большая-история.псков.рф, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Молодёжного парламента.