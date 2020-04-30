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Общество / Здоровье

50 аппаратов ИВЛ поступили в псковскую горбольницу из Москвы

30 апреля 2020 года, 00:08

50 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставили из Москвы в псковский COVID-центр (Псковская городская больница) вечером 29 апреля. Как сообщает Псковское агентство информации, они будут подключены к койкам, зарезервированным для коронавирусных больных.

50 аппаратов ИВЛ поступили в псковскую горбольницу из Москвы
В четверг аппараты ИВЛ будут собраны и установлены
Фото Александра Машкарина
По информации ПАИ, устанавливать и подключать аппараты будут в четверг, 30 апреля. Они приобретены за счет дотации федерального бюджета. Ранее губернатор Михаил Ведерников сообщал, что на эти цели было выделено 40 миллионов рублей.

Сейчас в Псковской городской больнице работают 23 аппарата ИВЛ. Четверо зараженных коронавирусом пациентов подключены к искусственной вентиляции легких. Всего в COVID-центре развернуто 313 коек для больных коронавирусом. 

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