50 аппаратов ИВЛ поступили в псковскую горбольницу из Москвы

50 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставили из Москвы в псковский COVID-центр (Псковская городская больница) вечером 29 апреля. Как сообщает Псковское агентство информации, они будут подключены к койкам, зарезервированным для коронавирусных больных.
По информации ПАИ, устанавливать и подключать аппараты будут в четверг, 30 апреля. Они приобретены за счет дотации федерального бюджета. Ранее губернатор Михаил Ведерников сообщал, что на эти цели было выделено 40 миллионов рублей.
В четверг аппараты ИВЛ будут собраны и установлены
Фото Александра Машкарина
Сейчас в Псковской городской больнице работают 23 аппарата ИВЛ. Четверо зараженных коронавирусом пациентов подключены к искусственной вентиляции легких. Всего в COVID-центре развернуто 313 коек для больных коронавирусом.