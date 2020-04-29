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Экономика

На майских праздниках базы отдыха в Псковской области работать не будут

29 апреля 2020 года, 21:16

Несмотря на многочисленные обращения, на майских праздниках базы отдыха в Псковской области работать не будут, а если межведомственные проверки выявят нарушения, то предпринимателям будут грозить штрафы и лишение мер поддержки. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в ходе рабочего совещания по вопросам устойчивого развития экономики региона, которое состоялось в среду, 29 апреля.

Губернатор обратился к предпринимателям с просьбой провести разъяснительные беседы с коллективами, чтобы они соблюдали режим самоизоляции на майских праздниках: «Мы хорошо прошли первую волну. С 6 мая, при благоприятной эпидемической обстановке, мы разрешим службы на территориях рядом с храмами, посещение кладбищ, работу предприятий в отдельных помещениях и зданиях».

«Если мы не будем сохранять самоизоляцию, то это сведет на нет все усилия, нанесет удар по экономике, придется закрывать все крупные предприятия региона. Тогда только через 2 месяца мы сможем преодолеть пик заболеваемости», — заметил Михаил Ведерников. 

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