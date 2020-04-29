В Псковской области реструктуризированы 1,2 тысячи потребительских кредитов

В Псковской области банки и Фонд гарантий и развития предпринимательства региона также одобрили около 320 заявок на реструктуризацию кредитов предприятий, такая же операция проведена с более чем 1,2 тыс потребительских кредитов, взятых на различные цели. Об этом председатель Комитета по инвестиционной политике и экономическому развитию Андрей Михеев заявил в ходе рабочего совещания по вопросам устойчивого развития экономики региона, которое состоялось в среду, 29 апреля.

Также в области активно ведется работа и по предоставлению беспроцентных кредитов для обеспечения зарплат для сотрудников: более 40 заявок уже одобрено, еще порядка 60 находятся на рассмотрении.