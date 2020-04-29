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Экономика

С 1 июля в Псковской области запускается налоговый режим для самозанятых

29 апреля 2020 года, 21:07

С 1 июля 2020 года в Псковской области запускается налоговый режим для самозанятых граждан. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в ходе

рабочего совещания по вопросам устойчивого развития экономики региона, которое состоялось в среду, 29 апреля.

«Для многих граждан это будет означать возможность вести свой бизнес легально с минимальными затратами», — пояснил глава региона.

Налоговый режим для самозанятых граждан был введен в 23 регионах России с 2019 года на 10 лет. С 1 июля к нему могут присоединиться остальные регионы. Это решение их власти регионов могут принимать самостоятельно.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

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