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Экономика

Михаил Ведерников рассказал о новых мерах поддержки регионального бизнеса

29 апреля 2020 года, 21:01

Органы исполнительной власти будут отдавать приоритет в поддержке тех организаций, которые с уважением относятся к рекомендациям в связи с распространением коронавируса. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в ходе

рабочего совещания по вопросам устойчивого развития экономики региона, которое состоялось в среду, 29 апреля.

«Все меры в первую очередь будут ориентированы на пострадавших и ответственных предпринимателей. Если у нас будут данные о нарушениях и игнорировании обязательных предписаний, — в дополнение к административным штрафам такие предприятия будут автоматически вычеркиваться из списков региональных мер поддержки или сдвигаться в конец очереди», — напомнил глава региона.

К уже принятому списку льгот добавится сниженный налог на транспорт и имущество. Снижение ставок по упрощенной системе налогообложения будет распространено на простаивающие стоматологические клиники.

Губернатор также считает, что дополнительно необходимо ввести компенсацию до 50% затрат на коммунальные платежи для гостиниц и баз отдыха за период простоя.

Михаил Ведерников выразил уверенность, что принимаемые меры помогут в значительной степени смягчить удар по бизнесу.

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