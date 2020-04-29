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Экономика

Пострадавшим отраслям псковского бизнеса уменьшили налоговую ставку

29 апреля 2020 года, 20:40

Депутаты Псковской городской Думы на сессии 29 апреля утвердили перечень первоочередных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, льготы получат представители таких отраслей, как туризм, общепит, гостиницы, бытовые услуги, организации культуры и досуга. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2д, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков указанной категории, снижено в 2 раза.

На 90% уменьшена арендная плата за муниципальные помещения (кроме жилых) в период с 1 апреля по 30 июня.

Эти меры были разработаны в рамках исполнения указа губернатора Псковской области от 19 марта 2020 года.

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