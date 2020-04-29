Псковский ресторатор обнаружил, что его кафе скопировали в нескольких российских городах

Владелец и управляющий псковского кафе «Компот» Антон Дубенской обнаружил «клоны» своего заведения уже в нескольких регионах России, сообщает газета «КП-Псков» . По информации издания, друзья прислали ему фотографию двери кафе в Ярославле с разработанными им самим логотипом и слоганом. Еще один «клон» нашли в Иркутске.

«Украден полностью наш макет, вопрос только «как»? Я никогда не прибегал к помощи дизайнеров для нашего кафе, поэтому сейчас с трудом понимаю, как эти макеты попали в Ярославль и Иркутск», - заявил ресторатор.

Кроме того, возможно, что элементы дизайна и логотип слил в Сеть кто-то из исполнителей печатной продукции для его кафе. Но пока что выяснить, каким образом был украден фирменный стиль «Компота», не удалось. Антон Дубенской добавил, что уже обратился к адвокату и намерен найти юридических владельцев «клонов», после чего решать, что делать.