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Происшествия

Псковский ресторатор обнаружил, что его кафе скопировали в нескольких российских городах

29 апреля 2020 года, 20:29

Владелец и управляющий псковского кафе «Компот» Антон Дубенской обнаружил «клоны» своего заведения уже в нескольких регионах России, сообщает газета «КП-Псков». По информации издания, друзья прислали ему фотографию двери кафе в Ярославле с разработанными им самим логотипом и слоганом. Еще один «клон» нашли в Иркутске.

Псковский ресторатор обнаружил, что его кафе скопировали в нескольких российских городах
Элементы дизайна «клонов»
pskov.kp.ru
«Украден полностью наш макет, вопрос только «как»? Я никогда не прибегал к помощи дизайнеров для нашего кафе, поэтому сейчас с трудом понимаю, как эти макеты попали в Ярославль и Иркутск», - заявил ресторатор.

Кроме того, возможно, что элементы дизайна и логотип слил в Сеть кто-то из исполнителей печатной продукции для его кафе. Но пока что выяснить, каким образом был украден фирменный стиль «Компота», не удалось. Антон Дубенской добавил, что уже обратился к адвокату и намерен найти юридических владельцев «клонов», после чего решать, что делать.

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