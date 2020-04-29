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Транспорт / Инфраструктура

В печорской деревне благодаря нацпроекту появится новый асфальт

29 апреля 2020 года, 20:18

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в деревне Киршино Круппской волости Печорского района ООО «Печорыагродорстрой» ведет ремонт двух улиц, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В печорской деревне благодаря нацпроекту появится новый асфальт

Пресс-служба администрации Псковской области
Деревня Киршино находится на севере Печорского района вблизи Псковского озера. В ней проживают около 160 человек. Дорожные рабочие ремонтируют улицы №№ 1 и 2, которые проходят через деревню и являются дорогами с автобусным сообщением. По ним перевозят школьников из ближайших деревень в школу. Дороги относятся к V технической категории с асфальтобетонным покрытием и однополосным движением. Ширина проезжей части составляет 4 метра.

Общая протяженность ремонтируемых участков — 1,4 километра. Уже устроено основание из щебня с исправлением профиля дороги, началась укладка асфальта. Затем укрепят обочины щебнем.

Этот же подрядчик приведет в нормативное состояние улицу Каштановую в городе Печоры, улицу № 1 в деревне Кривск Круппской волости и улицу № 1 в деревне Речки Новоизборской волости. На пять объектов из федерального и областного бюджетов направлено около 29,6 миллионов рублей. Срок сдачи объектов — до 30 сентября 2020 года.

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