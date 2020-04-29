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Общество / Здоровье

Марина Гаращенко о коронавирусе: Рост идёт, но скачка нет

29 апреля 2020 года, 17:28

«Рост идёт, но он и должен быть. Нет бурного роста и скачка», - прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионе председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 29 апреля.

По её словам, количество заболевших удваивается за неделю, тогда как активным читается увеличение числа заражённых в два раза в течение суток. «Мы прослеживаем ситуацию, следим за Москвой и Санкт-Петербургом. Мы идем от них с интервалом 10-14 дней», - сказала Марина Гаращенко.

Она подчеркнула, что сейчас регион идёт по пути активного выявления заболевания. «У нас сегодня оптимальный охват населения», - заверила председатель комитета по здравоохранению.

По её словам, лаборатории, которые проводят исследования на коронавирус, работают в три смены, закуплены дополнительные тесты. «Думаю, что процент выявления еще больше пойдет», - отметила Марина Гаращенко.

Она обратила внимание на географическое положение Псковской области, близость европейских стран, Москвы и Санкт-Петербурга. «Поэтому мы уделяем тщательное внимание самоизоляции и просим не мигрировать даже на дачные участки, - заявила председатель комитета. - Я очень прошу и обращаюсь к людям: надо понимать, что сегодня эта история зависит от каждого из нас. Каждый должен отвечать не только за себя, но и за то окружение, которое рядом с ним». Она призвала псковичей проявить гражданскую ответственность.

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