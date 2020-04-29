Четыре псковича с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

На сегодняшний день в Псковской городской больнице 4 человека с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 29 апреля.

Всего сейчас в больнице находятся 117 человек, у 56 из них коронавирусная пневмония.

Что касается летальных исходов, то все погибшие — тяжело больные люди, отметила Марина Гаращенко. «Это позднее обращение либо большой набор заболеваний и состояний, которые имеются, - пояснила она. - Это печальная цифра для нас. Эти случаи тщательно разбираются, отправляются в федеральный центр».

Председатель комитета по здравоохранению также подчеркнула, что работа по развёртыванию коечного фонда идёт по плану. Сегодня созданы 313 коек, все они подключены к кислороду. В ближайшие дни ожидаются поставки в регион новых аппаратов ИВЛ.