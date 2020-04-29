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Политика

Денис Иванов о реставрации мемориала: Хотел сделать своими руками

29 апреля 2020 года, 17:18

Накануне руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, директор компании «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов стал инициатором реставрации панно на жилом доме рядом с мемориальным кладбищем советских воинов на улице Юбилейной. Он сам красил звезду, чтобы приложить руку к восстановлению значимого объекта.

Денис Иванов о реставрации мемориала: Хотел сделать своими руками
Денис Иванов стал инициатором реставрации панно на жилом доме рядом с мемориальным кладбищем в Пскове
фото из Instagram Дениса Иванова

«Самое главное для меня было сделать что-то своими руками, а не просто кого-то нанять, - поделился он. - Когда тебя медленно поднимает машина ввысь, это надо пережить. Я сделал это для того, чтобы отдать дань памяти своим дедушкам и бабушка, сделал для себя

Денис Иванов отметил, что подобных идей у него много, они рождаются спонтанно. Он обязательно будет рассказывать о каждой в процессе ее воплощения.

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