Денис Иванов о реставрации мемориала: Хотел сделать своими руками

Накануне руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, директор компании «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов стал инициатором реставрации панно на жилом доме рядом с мемориальным кладбищем советских воинов на улице Юбилейной. Он сам красил звезду, чтобы приложить руку к восстановлению значимого объекта.

«Самое главное для меня было сделать что-то своими руками, а не просто кого-то нанять, - поделился он. - Когда тебя медленно поднимает машина ввысь, это надо пережить. Я сделал это для того, чтобы отдать дань памяти своим дедушкам и бабушка, сделал для себя

Денис Иванов отметил, что подобных идей у него много, они рождаются спонтанно. Он обязательно будет рассказывать о каждой в процессе ее воплощения.