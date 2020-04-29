Псковский предприниматель назвал меры поддержки бизнесу в регионе адекватными

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, директор компании «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов назвал меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, предпринимаемые в Псковской области, «адекватными».

Псковичи любят поныть. В больших городах люди не ноют, если будешь ныть в большом городе и распускать сопли - тебя съедят, всё, это закон бизнеса.

По словам бизнесмена, его предприятие тоже было закрыто на какое-то время, но сейчас сотрудники вышли на работу.

«На карантине мы отсидели, сейчас мое предприятие работает. Не так, как хотелось бы, но благодарны и этому, потому что мы не сидим дома и я могу платить зарплату сотрудникам, которые могут, в свою очередь, содержать свои семьи», - отметил он.