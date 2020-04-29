Учебный год в школах Псковской области завершится 25 мая, в начальных классах — несколько раньше. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в эфире ПАИ-live 29 апреля. «Уход на досрочные каникулы не оправдан. Другие регионы придерживаются этой же точки зрения», - отметил он.

По словам Александра Седунова, до конца учебного года обучение вестись будет в дистанционном режиме. «Есть, конечно, сложности с точки зрения включения семьи в процесс дистанционного обучения, с точки зрения объемов материалов, которые даются ребятам на изучение. Мы находимся в уникальной ситуации, к которой мало кто был готов», - подчеркнул он.

За весь период дистанционного обучения, рассказал председатель комитета, на «горячую линию» Министерства образования из Псковской области поступили только два звонка. Один человек уточнял время окончания учебного года, второй — просил отменить дистанционное обучение. «Мы против этого: дети должны учиться», - заявил Александр Седунов.

Что касается сдачи ОГЭ и ЕГЭ, которые начнутся 8 и 9 июня соответственно, то, как считает председатель комитета по образованию, период экзаменов продлится до конца июля.