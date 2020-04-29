Денис Иванов: Настоящие бизнесмены выживут

Искать альтернативные варианты выхода из сложившейся ситуации посоветовал псковским предпринимателям руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, директор компании «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов.

«Нормальный бизнесмен, жизнеспособный, ему ничего не надо, его не сломает никакая эпидемия. Спад ощущается у всех, но настоящий бизнесмен выживет», - уверен он.

По мнению депутата, сейчас предпринимателям надо искать новые направления развития, выходить на иной уровень общения с клиентами, придумывать и пробовать то, в чем раньше сомневались: «Предпринимать все, что угодно, только не ждать, когда кто-то придет и поможет».

«Расслабляться нельзя, ситуация сложная, - сказал он. - Бизнесмен должен понимать, что ему, кроме него самого, никто не поможет». По словам Дениса Иванова, из-за пандемии коронавируса ему тоже пришлось в чем-то перестраивать свою работу.

«Мы находимся в постоянном процессе изменений, стараемся идти в ногу со временем. И те наработки, которые раньше были не востребованы, сейчас находятся на пике, - рассказал он. - К примеру, бесконтактная оплата, доставка. Продажа стройматериалов через интернет — это довольно сложная вещь, именно в нашем сегменте, но она растет».