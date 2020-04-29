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Общество / Образование

К эстафете «Псковской правды» присоединились дошкольники

29 апреля 2020 года, 15:55

Фотографии дошколят из себежского детского сада «Теремок» на своей странице в «Вконтакте» с хэштегами #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП разместила воспитатель детсада Светлана Абраменкова.

К эстафете «Псковской правды» присоединились дошкольники
В себежском детском саду проходит свой Парад Победы
фото предоставлено Светланой Абраменковой

- В интернете мне попалась статья с видео о проведении эстафеты «Псковской правды» в виде флэшмоба, - рассказала она. - Я сначала сомневалась, можем ли мы с ребятами участвовать, видела, что другие участники выставляют фотографии своих дедов, но потом еще раз прочитала условия и поняла, что и мы можем присоединиться.

Светлана работает воспитателем 7 лет. Каждый год с воспитанниками они отмечают День Победы: проводят выставки рисунков и поделок, тематические беседы, разучивают стихотворения и песни, украшают группу. А последние два года в «Теремке» и вовсе проходят свои Парады Победы.

К эстафете «Псковской правды» присоединились дошкольники
К празднику воспитатели и дети украшают окна садика
фото предоставлено Светланой Абраменковой

- У нас в Себеже всегда очень торжественно проходит Парад, в нем участвуют все организации нашего района. - рассказывает Светлана. - Вот и нам пришла идея, а почему бы и нам не проводить Парад в детском саду. С тех пор проводим. Детям очень нравится, они в восторге. На первый Парад мы с ними делали флажки с голубями, на второй — с георгиевскими ленточками. Они ходят строем, маршируют, поют.

В этом году провести Парад в «Теремке» не получится, но выход нашли. Отпразднуют День Победы в соцсетях.

-У нашей группы «Пчелки» есть своя группа в социальных сетях, - говорит Светлана. - И сейчас родители в нее скидывают выступления своих детей. Они вместе учат стихотворения к празднику, а потом записывают на видео, как ребенок его читает.

Как принять участие в эстафете

1. Выложите фото своего воевавшего родственника с коротким рассказом о нём. Если нет снимка, можно разместить семейное фото с парада или шествия «Бессмертного полка», фотоснимок семейных реликвий (наград, писем, личных вещей), фото военных лет из интернета или кадр из любимого кинофильма о войне;

2. Добавьте хэштеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП;

3. Передайте эстафету еще трём участникам;

4. Скопируйте и опубликуйте эти правила под своим постом. 

Официальные партнеры эстафеты «Псковской правды» - Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».

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