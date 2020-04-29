В 43 школах Псковской области пройдут ремонты

В 43 районных и сельских школах Псковской области в этом году пройдут ремонты, ещё 70 образовательных учреждений получат новое оборудование по программе «Цифровая образовательная среда». Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в эфире ПАИ-live 29 апреля. Он добавил, что оборудование будет закуплено и для учреждений дополнительного образования.

«Коррективов коронавирус с точки зрения нарушений сроков сдачи наших объектов никаких не внёс. Все аукционы на новое оборудование для школ уже объявлены», - отметил Александр Седунов.

Он напомнил, что сейчас возводится пристройка-детсад к школе в Моглино, на Рижском проспекте появится пристройка на 80 ясельных мест, откроются два детсада в районе улицы Никольской в деревне Родина Псковского района и в Александровском проезде в Великих Луках. Ещё один объект — новая школа на 800 мест в Великих Луках.