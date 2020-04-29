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Экономика / Деньги

Средства на реконструкцию «Машиностроителя», парка у Мирожского монастыря и улицы Поземского получил Псков

29 апреля 2020 года, 15:33

Доходная часть бюджета Пскова на текущий год выросла на 586 млн рублей. Соответствующие поправки утвердили депутаты Псковской городской Думы на сессии 29 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Средства на реконструкцию «Машиностроителя», парка у Мирожского монастыря и улицы Поземского получил Псков
Тамара Винт
Дарья Хваткова

Как рассказана начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, из поступивших средств 316 млн рублей пойдут на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», 133 млн рублей — улицы Леона Поземского, 6 миллионов - на благоустройство парка между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной.

Кроме того, деньги выделены на капитальный ремонт детской музыкальной школы №1, строительство двух детских садов и возведение пристройки к дошкольному учреждению на Рижском проспекте, привязку новой школы на улице Юбилейной. Ещё одно направление финансирования - продуктовые наборы для детей в период распространения коронавируса.

«Деньги направляются на социально значимые объекты. Это очень важно для города и его жителей», - подчеркнул председатель комитета гордумы по стратегическому планированию, бюджетной политике и реализации национальных проектов Григорий Стороненков.

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