Средства на реконструкцию «Машиностроителя», парка у Мирожского монастыря и улицы Поземского получил Псков

Доходная часть бюджета Пскова на текущий год выросла на 586 млн рублей. Соответствующие поправки утвердили депутаты Псковской городской Думы на сессии 29 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Как рассказана начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, из поступивших средств 316 млн рублей пойдут на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», 133 млн рублей — улицы Леона Поземского, 6 миллионов - на благоустройство парка между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной.

Кроме того, деньги выделены на капитальный ремонт детской музыкальной школы №1, строительство двух детских садов и возведение пристройки к дошкольному учреждению на Рижском проспекте, привязку новой школы на улице Юбилейной. Ещё одно направление финансирования - продуктовые наборы для детей в период распространения коронавируса.

«Деньги направляются на социально значимые объекты. Это очень важно для города и его жителей», - подчеркнул председатель комитета гордумы по стратегическому планированию, бюджетной политике и реализации национальных проектов Григорий Стороненков.