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Экономика / Деньги

Ещё один пакет льгот для бизнеса разработан в Псковской области

29 апреля 2020 года, 14:59

Ещё один пакет льгот для бизнеса разработали в Псковской области. Документ, подготовленный областным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике, рассмотрели члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе регионального парламента.

В частности, предлагается ввести в регионе специальный налоговый режим - «Налог на профессиональный доход». Он позволит предпринимателям, которые не хотят регистрироваться как ИП или юридическое лицо, минимизировать организационные издержки и сократить налоговые выплаты с 13% до 4% или 6%.

Также предлагается освободить малый и средний бизнес, приостановивший деятельность из-за коронавируса, от уплаты налога на объекты недвижимости, которые связаны с ведением деятельности, отнесённой к пострадавшим отраслям.

Кроме того, разработаны меры поддержки для арендаторов площадей в торговых центрах. Предлагается установить льготу для тех, кто заключит дополнительные соглашения с арендаторами о снижении не менее, чем на 50% арендной платы.

В пакет мер поддержки включены льготы по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются перевозкой пассажиров или грузов, но были вынуждены приостановить деятельность в период ограничительных мер по коронавирусу.

Депутаты предложенные меры поддержали, а также предложили предоставить льготу по транспортному налогу предприятиям, учредителями которых являются общественные организации инвалидов.

Кроме того, комитет проголосовал за два проекта законов о мерах поддержки бизнеса, которые были подготовлены на основании решений рабочей группы Собрания. В частности, один из документов предполагает снижение налоговых ставок о упрощённой системе налогообложения организаций, оказывающих стоматологические услуги, второй - увеличивает с 9 до 12 месяцев период предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат по оплате труда инвалидов.

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