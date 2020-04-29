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Общество / Здоровье

Участие псковичей в службах на прихрамовых территориях могут разрешить с 6 мая

29 апреля 2020 года, 13:38

Возможно, с 6 мая в Псковской области будет разрешено участие прихожан в богослужениях на прихрамовых территориях. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению 75-летия Победы 29 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Участие псковичей в службах на прихрамовых территориях могут разрешить с 6 мая

Фото из социальных сетей

«Очень надеюсь на то, что третий инкубационный период в течение майских праздников пройдет благополучно, не будет очагов, не будет расти количество заболевших», - отметил глава региона.

Он рассказал, что обсуждал с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном возможность возобновления участия прихожан в службах на прихрамовых территориях с 6 мая — дня памяти Георгия Победоносца. «Все будет зависеть от того, как пройдем майские праздники», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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