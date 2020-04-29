Контроль соблюдения псковичами режима самоизоляции усилят в майские праздники

В майские праздники, в том числе в День Победы, в Псковской области будет усилен контроль соблюдения жителями региона режима самоизоляции. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании организационного комитета по подготовке к 75-летию Победы 29 апреля.

«Везде будут стоять усиленные посты, улицы будут патрулироваться, тем кто будет находиться на улице без причины, будут применяться меры административного воздействия», - заявил губернатор.

Он призвал псковичей «поберечь семейный бюджет» и остаться дома, чтобы не получить штраф.

«Оставайтесь дома или на даче, соблюдайте ограничительные меры. Каким бы большим соблазн не был поздравить дедушек и бабушек, делать этого нельзя», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что все праздничные мероприятия будут проведены тогда, когда это позволит эпидемическая ситуация. «Давайте проявим выдержку, терпение», - обратился к псковичам губернатор.