«Голубые молнии» дадут «передвижной» концерт в Пскове 9 мая

9 мая, в День Победы, с 12:00 до 18:00 по Пскову будут курсировать автомобили 76-й дивизии с музыкальным сопровождением. На одной из машин будет выступать группа «Голубые молнии». Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания регионального оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы 29 апреля. Всего по городу будут перемещаться пять мобильных групп.

В самой дивизии в праздничный день запланированы митинг, полёт парапланеристов, прыжок с парашютом со знаменем Победы, возложение цветов к памятникам павшим и другие мероприятия.

Как сообщила председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева, в 9:00 9 мая во всех храмах Псковской области начнутся богослужения, будут отслужены литии по погибшим, в 10:00 состоится минута молчания, в 10:45 будет праздничный колокольный звон.

На 19:00 запланирована ещё одна минута молчания, после которой начнётся акция «Бессмертный полк». «Эфиры на телевидении прервутся, ведущие предложат выйти на балкон с портретами участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла. Гражданам будет предложено исполнить песню «День победы», - сообщила Жанна Малышева.

В 22:00 состоится ещё одна акция - «Фонарики победы». В это время все желающие должны подойти к окнам и зажечь фонарики.

Кроме того, в течение всего дня в интернете будут проходить всероссийские акции и флешмобы.

Также псковичам предлагается оформить к празднику окна и балконы.