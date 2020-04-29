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Экономика / Работа

Псковская область готовится к снятию ограничений, введённых из-за коронавируса

29 апреля 2020 года, 11:54

Псковская область готовится к снятию ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram на писал губернатор Михаил Ведерников.

Псковская область готовится к снятию ограничений, введённых из-за коронавируса
Михаил Ведерников
Пресс-служба администрации Псковской области

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору подготовить до 5 мая рекомендации для регионов по постепенному снятию режима самоизоляции и ограничительных мер для бизнеса см 12 мая.

«Подготовка к этому в Псковской области уже ведётся полным ходом – определяем категории магазинов, которые первыми начнут свою работу, консультируемся с Роспотребнадзором, обсуждаем снятие ограничений с религиозных организаций», - отметил Михаил Ведерников.

Он поблагодарил всех, кто прислушался к рекомендациям, ограничил социальные контакты.

«Давайте сделаем всё от нас зависящее, чтобы в мае самый сложный этап остался позади. Все шансы для этого есть», - обратился губернатор к жителям региона. 

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