Авиарейсы из Пскова приостановлены до 16 мая

До 16 мая приостановлены авиарейсы из Пскова в Москву и Сочи. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Информация о возобновлении авиасообщения будет размещена дополнительно.

По вопросам возврата билетов на отмененные рейсы пассажирам необходимо обращаться в авиакомпанию «Азимут». Тем, кто приобрёл невозвратные билеты на рейсы, отменённые после 10 марта, выдадут сертификаты на стоимость приобретённых услуг, ещё 25% от потраченных средств будут компенсированы в виде бонусов. Воспользоваться сертификатом можно до 31 декабря 2021 года