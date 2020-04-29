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Общество / Соцзащита

Авиарейсы из Пскова приостановлены до 16 мая

29 апреля 2020 года, 11:22

До 16 мая приостановлены авиарейсы из Пскова в Москву и Сочи. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Информация о возобновлении авиасообщения будет размещена дополнительно.

По вопросам возврата билетов на отмененные рейсы пассажирам необходимо обращаться в авиакомпанию «Азимут». Тем, кто приобрёл невозвратные билеты на рейсы, отменённые после 10 марта, выдадут сертификаты на стоимость приобретённых услуг, ещё 25% от потраченных средств будут компенсированы в виде бонусов. Воспользоваться сертификатом можно до 31 декабря 2021 года

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