Михаил Ведерников поблагодарил военных за помощь в дезинфекции улиц

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил военных за помощь в проведении дезинфекции улиц.

«Помощь военных в дезинфекционной обработке улиц – ещё одно свидетельство, что в России абсолютно все конструктивные силы объединились для борьбы с коронавирусом», - написал он на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что части РХБЗ систематически работают в Пскове, Великих Луках, Острове. В обработке улиц участвуют 76-ая десантно-штурмовая дивизия и войска Западного военного округа.

«Благодарю всех, кто откликнулся в этой сложности ситуации и делает всё возможное, чтобы замедлить распространение инфекции», - подчеркнул Михаил Ведерников.