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Общество / Здоровье

В шести районах Псковской области пока нет больных коронавирусом

29 апреля 2020 года, 10:04

Больных коронавирусом пока нет в шести районах Псковской области: в Палкинском, Порховском, Дновском, Усвятском, Куньинском и Локнянском. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В шести районах Псковской области пока нет больных коронавирусом

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Всего на данный момент в регионе 149 заболевших, 50 из них в Пскове.

«Цифры предсказуемо растут, но динамика по-прежнему контролируемая. Непростая ситуация в Островском районе, однако объявленный в больнице карантин и все последующие профилактические меры были проведены вовремя и в полном объёме. Круглосуточно держим руку на пульсе», - отметил глава региона.

По его словам, в Новосокольническом районе все случаи коронавируса, а их 20, только среди строителей, прибывших из Москвы.    

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