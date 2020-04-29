В шести районах Псковской области пока нет больных коронавирусом

Больных коронавирусом пока нет в шести районах Псковской области: в Палкинском, Порховском, Дновском, Усвятском, Куньинском и Локнянском. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Всего на данный момент в регионе 149 заболевших, 50 из них в Пскове.

«Цифры предсказуемо растут, но динамика по-прежнему контролируемая. Непростая ситуация в Островском районе, однако объявленный в больнице карантин и все последующие профилактические меры были проведены вовремя и в полном объёме. Круглосуточно держим руку на пульсе», - отметил глава региона.

По его словам, в Новосокольническом районе все случаи коронавируса, а их 20, только среди строителей, прибывших из Москвы.