Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области

В Псковской области умерли ещё два пациента, у которых был диагностирован коронавирус, написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в instagram.

Он подчеркнул, что коронавирус в этих случаях был сопутствующим диагнозом, смерти наступили от болезни сердца и инсульта. Таким образом, число умерших в Псковской области достигло 11.

При этом, отметил губернатор, растёт и статистика по выздоровевшим. Из больницы выписаны 15 человек.

«Болезнь непростая, и от момента поступления в больницу до полной победы над инфекцией (это не только отсутствие симптомов, но и отрицательные тесты на присутствие коронавируса) проходит в среднем 15-20 дней», - сообщил Михаил Ведерников.

Он призвал жителей региона беречь себя.