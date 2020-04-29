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Общество / Здоровье

Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области

29 апреля 2020 года, 09:13

В Псковской области умерли ещё два пациента, у которых был диагностирован коронавирус, написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в instagram.

Он подчеркнул, что коронавирус в этих случаях был сопутствующим диагнозом, смерти наступили от болезни сердца и инсульта. Таким образом, число умерших в Псковской области достигло 11.

При этом, отметил губернатор, растёт и статистика по выздоровевшим. Из больницы выписаны 15 человек.

«Болезнь непростая, и от момента поступления в больницу до полной победы над инфекцией (это не только отсутствие симптомов, но и отрицательные тесты на присутствие коронавируса) проходит в среднем 15-20 дней», - сообщил Михаил Ведерников.

Он призвал жителей региона беречь себя.

Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области

Фото из Instagram Михаила Ведерникова
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