На станции «скорой помощи» отремонтируют комнаты отдыха

3,5 млн рублей направят на ремонт шести комнат отдыха и кухни Псковской станции скорой медицинской помощи. Об этом написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Из этой суммы 2 млн рублей направлено на закупку оборудования и мебели, необходимых для организации единой диспетчерской службы скорой помощи Псковской области. Все работы будут завершены к 30 апреля», – добавил глава региона.

Это будет подарком медикам к профессиональному празднику, которому сегодня Владимир Путин придал официальный статус.