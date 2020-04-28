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Общество / Здоровье

На станции «скорой помощи» отремонтируют комнаты отдыха

28 апреля 2020 года, 22:32

3,5 млн рублей направят на  ремонт шести комнат отдыха и кухни Псковской станции скорой медицинской помощи. Об этом написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Из этой суммы 2 млн рублей направлено на закупку оборудования и мебели, необходимых для организации единой диспетчерской службы скорой помощи Псковской области. Все работы будут завершены к 30 апреля», – добавил глава региона.

Это будет подарком медикам к профессиональному празднику, которому сегодня Владимир Путин придал официальный статус.

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