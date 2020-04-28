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Происшествия

Пограничники задержали псковича, который пытался сбежать в Белоруссию

28 апреля 2020 года, 20:15

Пограничники задержали жителя Пскова, который пытался незаконно пересечь государственную границу  и уехать в Белоруссию, сообщает газета «Призыв» Себежского района. Его попутчиком был житель Санкт-Петербурга. Грузовой автомобиль остановили в Себежском районе. 

«Оба ехали в сторону Белоруссии. При этом псковича не так давно уже задерживали при незаконном пересечении границы. Тогда он был помещен на карантин, срок которого ещё не вышел», - рассказал глава Себежского района Леонид Курсенков.

В ближайшее время нарушителя передадут сотрудникам полиции.


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