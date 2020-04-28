На Гдовской трассе срезают старый асфальт

На автомобильной дороге Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье, на участке с 123-го по 132-й километр между деревнями Хохлово и Добручи в Гдовском районе, начались работы по фрезерованию проезжей части, сообщает пресс-служба областной администрации. Одновременно со срезкой изношенного асфальта идет выравнивание продольно-поперечного профиля дороги.

Параллельно рабочие занимаются обустройством остановок.

В ближайшее время дорожники поступят к работам по устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, а затем устройству и укреплению обочин. В завершение нанесут разметка термопластиком.

