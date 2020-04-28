Пульмонолог Анастасия Повторейко рассказала о сиптомах коронавируса

Заведующая отделением пульмонологии Псковской городской больницы Анастасия Повторейко напомнила псковичам основные симптомы коронавируса. Коронавирус часто пов оряет основные симптомы ОРВИ: повышение температуры тела (90% случаев), сухой кашель или с небольшим количеством мокроты (80% случаев), одышка (в 55% случаев). Также для больных характерны утомляемость, ощущение заложенности в груди, потеря обоняния и вкуса. Встречаются и редкие симптомы, такие как диарея, тошнота, покраснения между пальцами.

Наиболее серьёзным и грозным симптомом является одышка. Анастасия Повторейко отмечает, что наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8 дню от момента инфицирования.