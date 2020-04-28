Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Пульмонолог Анастасия Повторейко рассказала о сиптомах коронавируса

28 апреля 2020 года, 19:10

Заведующая отделением пульмонологии Псковской городской больницы Анастасия Повторейко напомнила псковичам основные симптомы коронавируса. Коронавирус часто пов оряет основные симптомы ОРВИ: повышение температуры тела (90% случаев), сухой кашель или с небольшим количеством мокроты (80% случаев), одышка (в 55% случаев). Также для больных характерны утомляемость, ощущение заложенности в груди, потеря обоняния и вкуса. Встречаются и редкие симптомы, такие как диарея, тошнота, покраснения между пальцами.

Наиболее серьёзным и грозным симптомом является одышка. Анастасия Повторейко отмечает, что наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8 дню от момента инфицирования.



  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На станции «скорой помощи» отремонтируют комнаты отдыха
Пограничники задержали псковича, который пытался сбежать в Белоруссию
На Гдовской трассе срезают старый асфальт
«Ростелеком» запускает акцию «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса
«Титан-Полимер» обеспечил псковских волонтеров материалами для изготовления защитных экранов
Президент: С 12 мая начнём снимать ограничительные меры
Нерабочими объявил Владимир Путин 6, 7 и 8 мая
День работника скорой помощи появится в России
Объём производства мяса, молока и яиц вырос в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Ломанулись со страшной силой»

Общество
28 апреля 13:49

«Ломанулись со страшной силой»

Как изменились из-за коронавируса объемы передачи данных у сотовых операторов в Псковской области и что будет с трафиком дальше?
Как снова стать здоровым?

Общество / Здоровье
28 апреля 11:45

Как снова стать здоровым?

О том, как преодолеть остаточные симптомы двухсторонней пневмонии
Опекун для рыси

Общество
28 апреля 11:12

Опекун для рыси

В ситуации пандемии страдают не только люди, но и животные