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Общество / Здоровье

«Титан-Полимер» обеспечил псковских волонтеров материалами для изготовления защитных экранов

28 апреля 2020 года, 18:21

50 листов полиэтилентерефталата и 20 катушек ПЭТ-нитей для 3D-печати пластиковых защитных медицинских экранов безвозмездно передал волонтерам завод «Титан-Полимер», сообщает Псковское агентство информации.

«Титан-Полимер» обеспечил псковских волонтеров материалами для изготовления защитных экранов

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Защитные экраны в рамках всероссийской акции #МыВместе волонтеры изготавливают на базе досугового научно-технического центра «Юный техник». Детали для них печатают на 3D-принтере. Затем десять волонтеров собирают готовые экраны. В настоящее время в больницы Псковской области уже передано 220 таких изделий, однако медучреждениям региона требуется еще порядка тысячи экранов.

Генеральный директор предприятия Герман Петрушко отметил, что ситуация с коронавирусом показала нехватку средств индивидуальной защиты и иных предметов медицинского назначения. После своего запуска, «Титан-Полимер» будет производить ПЭТ-гранулы, из которых можно получить нити, волокна, пленки, нетканые материалы, листы и прочее: сырьё, которое может быть использовано для производства медицинских изделий.

Руководитель предприятия напомнил, что уникальность ПЭТ заключается в его способности выдержать многократную термообработку, что особенно актуально для многих изделий медицинской сферы. «На сегодняшний момент мы находимся на стадии строительства первой очереди завода, но уже остро ощутили значимость проекта, который реализуем», – отметил он.

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